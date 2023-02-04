Завершается ремонт улицы Полины Осипенко. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре завершают ремонт улицы Полины Осипенко. Во время работ заменили асфальт на участке, протяженностью 1,38 киллометров, от Ставропольской до Болотникова.

- На ремонтируемом участке уложили двухслойное дорожное покрытие. В необходимых местах заменили бордюры. Сейчас ведутся работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Уточняется, что работы уже завершены на улицах Ставропольской, Юннатов, Офицерской, Пригородной, им. Фрунзе, им. Фадеева, им. Власова, им. Котовского и Новороссийской.

На завершающей стадии находятся улица им. Пугачева, Деповской, Пионерской.

Кроме того, продолжается ремонт на улицах Первомайской, Кавказской, Таманской, им. Думенко, им. Димитрова и им. Чернышевского.