На Кубани рейсовый автобус попал в ДТП. Фото: t.me/mvd_23.

На Кубани рейсовый автобус, в котором находились 12 человек, врезался в бетонное ограждение. Авария произошла накануне вечером в Абинском районе. Никто из людей не пострадал.

- Водитель ехал на трассе в поселке Ахтырском. Он управлял рейсовым автобусом «Майкоп-Геленджик», когда не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На данный момент движение на дороге восстановлено.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.