Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье5 февраля 2023 6:03

Вениамин Кондратьев поздравил кубанских онкологов с присуждением национальной премии

Награду «Будем жить!» получили три кубанских врача
Евгения ХАЛИКОВА
Церемония награждения. Фото: пресс-службы ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!"

Церемония награждения. Фото: пресс-службы ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!"

Вениамин Кондратьев поздравил кубанских врачей, удостоенных национальной премии «Будем жить!». Награды были удостоены главврач Новороссийского онкологического диспансера Михаил Леонов, заведующая отделением Клинического онкологического диспансера №1 Краснодара Алина Шатохина и руководитель хирургического отделения Краевой клинической больницы №1 Грант Забуняню. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском Дворце в Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями.

– Успехи наших кубанских онкологов отметили национальной премией «Будем жить!». Сочетание глубоких научных разработок и внедрение результатов исследований в протоколы лечения онкопациентов позволяет кубанским врачам удерживать лидирующие позиции в этой сфере, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Премия «Будем жить!» появилась в 2017 году при поддержке администрации Президента России. Ее лауреатами стали свыше 450 человек.