Вениамин Кондратьев поздравил кубанских онкологов с присуждением национальной премии

Церемония награждения. Фото: пресс-службы ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!"

Вениамин Кондратьев поздравил кубанских врачей, удостоенных национальной премии «Будем жить!». Награды были удостоены главврач Новороссийского онкологического диспансера Михаил Леонов, заведующая отделением Клинического онкологического диспансера №1 Краснодара Алина Шатохина и руководитель хирургического отделения Краевой клинической больницы №1 Грант Забуняню. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском Дворце в Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями.

– Успехи наших кубанских онкологов отметили национальной премией «Будем жить!». Сочетание глубоких научных разработок и внедрение результатов исследований в протоколы лечения онкопациентов позволяет кубанским врачам удерживать лидирующие позиции в этой сфере, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Премия «Будем жить!» появилась в 2017 году при поддержке администрации Президента России. Ее лауреатами стали свыше 450 человек.