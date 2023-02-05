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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 7:24

В Апшеронском районе из-за снега застряли водители

Полицейские помогают выталкивать машины из сугробов
Евгения ХАЛИКОВА
Машины на летней резине буксовали в сугробах. Фото: скриншот видео.

Машины на летней резине буксовали в сугробах. Фото: скриншот видео.

Циклон принес обильное осадки в Апшеронский район. Снегопад шел весь день накануне и в итоге высота снежного покрова составила 40 см. В высоких сугробах начали буксовать неподготовленные к зиме водители. Проехать на летней резине в таких условиях оказалось невозможно.

- Водители, не выезжайте на летней резине, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Будьте готовы к тому, что на дорогах возможны заторы по причине прохождения техники для очистки дорожного полотна, - обратились с просьбой к автомобилистам в Госавтоинспекции Кубани.

Сейчас в горах Апшеронского района и близлежащих территориях дежурят полицейские. Личный состав Госавтоинспекции нацелен на оказание помощи участникам дорожного движения.