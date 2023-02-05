Кубанскому предпринимателю выделили 6,8 млн рублей на развитие производства

Кубанскому предпринимателю выделили 6,8 млн рублей. Фото: prom.krd.ru

Кубанскому предпринимателю выделили 6,8 миллионов рублей на развитие производства. Деньги предназначены для цеха по выпуску кухонной и корпусной мебели. Они пойдут на покупку материалов и промышленного оборудования.

- Нынешние санкции заставили наших производителей поменять поставщиков и логистические цепочки. Благодаря мерам поддержки предпринимателям могут покупать сырье и оборудование на выгодных условиях, - сообщил начальник управления экономики Елена Васильченко.

Уточняется, что программа «Приоритет» направлена на развитие приоритетных отраслей промышленности. К ним относится легкая промышленность, деревообрабатывающая и мебельная.

Заем предоставляется под один процент годовых. Он выдается на срок не больше трех лет. Сумма составляет от 3 до 30 миллионов рублей.