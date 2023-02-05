Вениамин Кондратьев рассказал об освобождении от немецко-фашистских войск Ейского, Каневского и Усть-Лабинского районов

Вениамин Кондратьев опубликовал уникальные архивы.

Вениамин Кондратьев рассказал о днях оккупации Ейского, Каневского и Усть-Лабинского районов. Они были освобождены от немецко-фашистских захватчиков 80 лет.

- Во время оккупации наши земляки проявили патриотизм и волю к победе. В регионе было широко развито партизанское движение. В сражениях с неприятелем погиб каждый седьмой партизан, - рассказал губернатор Краснодарского края.

Оккупация города Ейска длилась 180 дней. Во это время в городе было замучено 319 человек, из них 166 детей. В Каневском районе за полгода фашисты убили 360 человек, в том числе 90 женщин и 60 детей. Оккупация Усть-Лабинского района началась 8 августа 1942 и также длилась полгода. Здесь гитлеровские палачи казнили 4242 человека. Освободительная операция советских войск завершилась 5 февраля 1943 года.

Советские войска вышли на побережье Азовского моря и развернули фронт на юг. В районе Усть-Лабинска была наведена ледовая переправа через реку Кубань.