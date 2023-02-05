На Кубани выявили 114 случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани за сутки выявили 114 случаев COVID-19. Среди заболевших 66 женщин и 48 мужчин. Из них шестеро – дети.

- В Краснодаре выявили 54 новых случаев коронавируса. В Сочи и Крымском районе – по шесть. По пять человек заболели в Кавказском, Гулькевичском и Северском районах. В Каневском районе – четыре, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в Новороссийске и Кореновском районе по три новых пациента. В Армавире, Геленджике, Горячем Ключе, Новокубанском, Абинском, Красноармейском и Курганинском районах заболели по два новых жителя.

В Динском, Кущевском, Мостовском, Тимашевском, Калининском, Крыловском, Темрюкском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах края – по одному.