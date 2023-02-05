Кущевская районная больница получила новое оборудование. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В районную больницу Кубани доставили новое оборудование. В медучреждение поступил современный видеодуоденоскоп. Его доставили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

- Аппарат сконструирован таким образом, чтобы максимально облегчить проведение эндоскопии и рентгена. Он предназначен для визуального осмотра, лечения и хирургических манипуляций, - сообщил главный врач больницы Сергей Сычев.

Уточняется, что изображение, которое видит на мониторе врач поступает в очень высоком качестве. Это важно для проведения высокоточных операций.

Кроме того, в 2023 году Кущевская районная больница получила новые бактерицидные камеры.