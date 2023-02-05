Четверо рыбаков застряли в Керченском проливе. Фото: t.me/mchs_official

Сотрудники МЧС помогли выбраться четверым рыбакам из Керченского пролива. Они застряли в полукилометре от берега.

- У маломерного судна отказал двигатель. На борту находились 4 человека. Для оказания помощи в район происшествия направили катер с инспекторами местного подразделения ГИМС МЧС России на борту, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что судно оперативно обнаружили и отбуксировали в ближайший порт Керчи. Застрявшим рыбакам медицинская помощь не потребовалась.