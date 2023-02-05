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НовостиОбщество5 февраля 2023 10:59

В Динском районе в 2024 году откроется казачий кадетский корпус

Объект возводят в станице Динской
Евгения ХАЛИКОВА
Кадетский корпус откроют через год. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кадетский корпус откроют через год. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Динском районе началось строительство казачьего кадетского корпуса. Образовательное учреждение появится в станице Динской на пересечении улиц Красной и Крайней. Подрядчики уже вырыли котлованы и сейчас готовят основания под фундамент основных зданий.

- Согласно проекту, на территории возведут учебно-административные корпуса, столовую, медблок, спортивный центр, учебные мастерские и спальный корпуса. Все здания между собой буду объединены переходной галереей, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территории корпуса будут оборудованы спортивные игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки и легкоатлетический сектор. Также запланировано обустроить теплицы и учебные поля, где кадеты будут выращивать полевые и овощные культуры. Строительство завершится в декабре 2024 года.