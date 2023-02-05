Ансамбль «Дружба» из Краснодара стал пятикратным победителем Всероссийского конкурса

Краснодарские школьники стали призерами Всероссийского конкурса. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Краснодарский хореографический ансамбль «Дружба» стал пятикратным победителем Всероссийского конкурса «Пересвет». Коллектив детской школы искусств № 7 завоевал наград победил в возрастной категории 11–13 лет сразу в четырех номинациях: «Народный танец», «Классический танец», «Народно-сценический танец» и «Народный стилизованный танец». Также краснодарских участников наградили специальным дипломом за высокое педагогическое мастерство.

- Всего же на конкурс коллектив привез хореографический композиций. Из них высокой оценки жюри удостоились номера: «Словацкая полька», «Маленькие танцовщицы», «Иванова горница» и «Хлопотливый день», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Участниками Всероссийского хореографического конкурса «Пересвет» стали более 100 хореографических коллективов и солистов из 11 регионов.