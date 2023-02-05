На Кубани стартовала неделя стоматологического здоровья. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани началась неделя стоматологического здоровья. Она пройдет в медицинских и образовательных учреждениях края. Мероприятия будут направлены направленные на профилактику заболеваний полости рта.

- Исследования показали, что состояние зубов влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также сахарного диабета и осложнений при беременности. Гигиена полости рта важна для организма. Нужно дважды в день чистить зубы не менее трех минут. Кроме того, не реже, чем раз в три месяца менять зубную щетку, - сообщила и.о. заместителя главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Наталья Юшкова.

Уточняется, что в рамках недели ответственного отношения к здоровью полости рта в регионе 7 - 9 февраля пройдет выезд мобильного комплекса «Диспансеризация» в Северский район. 8 февраля запланирована школа здоровья при «Центре общественного здоровья и медицинской профилактики».

9 февраля в краснодарском микрорайоне им. Маршала Жукова устроят физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро», а 11 февраля в поликлинике Динской районной больницы пройдет профилактическая акция «День здоровья».