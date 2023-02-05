Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На Кубани и в Адыгее продлили предупреждение об угрозе схода лавин до вечера 6 февраля. Оно действует с 3 февраля на высоте более 1,5 тысяч метров над уровнем моря.

- С 18:00 5 февраля до 18:00 6 февраля в горах лавиноопасно. Соблюдайте меры безопасности, не выходите в гоны в непогоду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в отдельных районах Краснодарского края ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем в горах опустится ниже 0 градусов.