Казаки Кубани отправили 60 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

В зону СВО передали 60 тонн гуманитарного груза. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Казаки Кубанского казачьего войска собрали и передали в зону специальной военной операции более 60 тонн гуманитарного груза. Бойцы, находящиеся на передовой, получат грузовой и легковой транспорт, необходимые для ведения боя техсредства, комплекты термобелья, медикаменты и продукты.

- Казаки активно собирают и отправляют гуманитарную помощь, которая затем распределятся между местными жителям, добровольцами и мобилизованными из Краснодарского края. Всего с момента начала СВО было собрано и передано более 965 тонн гуманитарных грузов, - рассказал вице-губернатор региона, атаман казачьего войска Александр Власов.

Не остаются в стороне и юные жители Краснодарского края – воспитанники краевых детских садов мастерят окопные свечи, расписывают пряники и пишут письма, которые направляют на поддержку участников специальной военной операции.