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НовостиОбщество5 февраля 2023 13:26

В Сочи вместо библиотеки появится новый сквер

Изменить генплан попросили жители микрорайона Благодать
Евгения ХАЛИКОВА
В сочи вместо библиотеки построят сквер. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В сочи вместо библиотеки построят сквер. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проел встречу с жителями микрорайона Благодать, расположенного на территории Хостинского района. Люди обратились к главе городе с просьбой внести изменение в генплан. В частности, вместо строительства библиотеки у дома 1/7 Есауленко разбить сквер.

- Это пример конструктивного взаимодействия. В Генплане сейчас предложения, которые можно корректировать. Всего совместно с жителями проработали более 30 вопросов. Мы всегда на прямой связи с сочинцами, - рассказал Алексей Копайгородский.

Также после общения с населением микрорайона начался комплекс работ по замене системы магистральных трубопроводов на улице Есауленко. Это повысит бесперебойность подачи ресурса для 5 тысяч потребителей, проживающих здесь. Решены вопросы с уличным освещением. На улицах Есауленко, Благодатной и на спуске к Терренкуру к 1 мая установят осветительные фонари. Во время схода были озвучены новые вопросы, которые чиновниками взяты в проработку.