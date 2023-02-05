В Сочи к лету оборудуют все пляжи для маломобильных людей

В Сочи оборудуют пляжи для маломобильных людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи к лету для маломобильных людей оборудуют все пляжи. Их оснастят дополнительными элементами безбарьерной среды.

- Пользователи пляжной территории должны получить сертификат в области обеспечения доступной среды объектов и оказываемых услуг на них до 1 июня. Комиссионные обследования будут проводиться для контроля реализации этих мероприятий, - сообщил директор городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Уточняется, что на курорте закупят 40 пандусов для спуска в воду. Их установят на 35 пляжах.