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НовостиОбщество5 февраля 2023 14:28

В Сочи к лету оборудуют все пляжи для маломобильных людей

На курорте закупят 40 пандусов для спуска в воду
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи оборудуют пляжи для маломобильных людей

В Сочи оборудуют пляжи для маломобильных людей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи к лету для маломобильных людей оборудуют все пляжи. Их оснастят дополнительными элементами безбарьерной среды.

- Пользователи пляжной территории должны получить сертификат в области обеспечения доступной среды объектов и оказываемых услуг на них до 1 июня. Комиссионные обследования будут проводиться для контроля реализации этих мероприятий, - сообщил директор городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Уточняется, что на курорте закупят 40 пандусов для спуска в воду. Их установят на 35 пляжах.