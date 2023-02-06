В Краснодаре откроется выставка, посвященная одной из улиц города

Фото: t.me/mkkubani

В Краснодаре 7 февраля откроется персональная выставка Дениса Труфанова. Фотографии будут представлены в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. Их можно будет посмотреть до 12 февраля.

- На выставке будут представлены черно-белые фотографии. Экспозиция посвящена одной из центральных улиц города. Посмотреть на нее можно на улице Рашпилевской, 32, открытие в 16 часов, - сообщили в минкультуры региона.

Денис Труфанов представляет свой проект впервые, ранее он участвовал только в групповых выставках.