Погода в Адыгее 6 февраля 2023: неделя начнется с похолодания

Узнали, какой будет погода в Адыгее 6 февраля 2023 Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 6 февраля 2023 года.

В Адыгее неделя начнется с ухудшения погоды. 6 февраля ожидается облачность. Температура воздуха днем не превысит +2 градусов. Порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. Ночью температура опустится до -4 градусов. Местами возможен кратковременный снег.

В Лаго-наки также пройдет небольшой снег. В светлое время суток воздух прогреется до +1 градуса. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с.