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НовостиОбщество6 февраля 2023 4:37

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра

О возобновлении работы паромов будет сообщено дополнительно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Грузовики отправлены на спецстоянку. Фото: t.me/opershtab23

Грузовики отправлены на спецстоянку. Фото: t.me/opershtab23

Керченская паромная переправа вновь приостановила работу из-за непогоды. В Краснодарском крае и Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, высота волн может достигать трех метров в высоту.

- Керченская переправа закрыта из-за сильных порывов ветра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ветер в районе побережья может достигать 20 м/c. По прогнозам, сильный ветер на Кубани будет дуть до среды, 8 февраля.