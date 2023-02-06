Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра

Грузовики отправлены на спецстоянку. Фото: t.me/opershtab23

Керченская паромная переправа вновь приостановила работу из-за непогоды. В Краснодарском крае и Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, высота волн может достигать трех метров в высоту.

- Керченская переправа закрыта из-за сильных порывов ветра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ветер в районе побережья может достигать 20 м/c. По прогнозам, сильный ветер на Кубани будет дуть до среды, 8 февраля.