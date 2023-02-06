Бывшего директора водоканала Сочи Антона Денисова убрали из горсобрания

Данная информация появилась на сайте горсобрания. Фото: администрация Сочи

Бывшего директора водоканала Сочи Антона Денисова убрали из Городского Собрания. Полномочия экс-депутата были прекращены досрочно.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с 4 февраля Антон Денисов больше не входит в число депутатов Сочи. Данная информация появилась на сайте горсобрания. Имя бывшего директора водоканала убрали из списка депутатов курорта.

В сообщении на сайте Городского Собрания Сочи сказано, что данное решение было принято в связи с утратой доверия. Также были нарушены ограничения и запреты по статье “О противодействии коррупции”.