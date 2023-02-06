Норд-ост с порывами до 33 м/с ожидается в Новороссийске 6 февраля

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В Новороссийске порывы ветра 6 февраля будут достигать 30-33 м/с. А температура воздуха днем не поднимется выше 4 градусов по всему Краснодарскому краю. Об этом предупредили синоптики.

- На Кубани 6 февраля дождь и мокрый снег ожидается лишь вечером. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, местами в юго-восточных предгорных районах до -9, а днем столбики термометров поднимутся до 4 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Порывы ветра в Краснодарском крае будут достигать 20-25 м/с. На участке Анапа-Геленджик вечером до 25-30 м/с, в Новороссийске 30-33 м/с.