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НовостиОбщество6 февраля 2023 4:46

Норд-ост с порывами до 33 м/с ожидается в Новороссийске 6 февраля

В регионе объявили штормовое предупреждение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

В Новороссийске порывы ветра 6 февраля будут достигать 30-33 м/с. А температура воздуха днем не поднимется выше 4 градусов по всему Краснодарскому краю. Об этом предупредили синоптики.

- На Кубани 6 февраля дождь и мокрый снег ожидается лишь вечером. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, местами в юго-восточных предгорных районах до -9, а днем столбики термометров поднимутся до 4 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Порывы ветра в Краснодарском крае будут достигать 20-25 м/с. На участке Анапа-Геленджик вечером до 25-30 м/с, в Новороссийске 30-33 м/с.