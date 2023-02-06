Товарный поезд и легковушка столкнулись в Курганинском районе

Обстоятельства аварии выясняются Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария на железнодорожных путях произошла утром 6 февраля в Курганинском районе. Предварительно, пострадавших и погибших нет.

- ДТП случилось в 7:40 на ж/д перегоне «Курганинск – Андреевдмитриевка». Машинист товарного поезда экстренно затормозил, но наезд на легковой автомобиль избежать не удалось. Схода с рельсов локомотива и вагонов нет. Опоры контактной линии не повреждены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 7:45 машину уже убрали с путей. Движение поездов не приостановлено. В настоящее время на месте работают полицейские, все обстоятельства случившегося выясняются.