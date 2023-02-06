В Краснодаре со 2 февраля разыскивают 41-летнего мужчину

В Краснодаре пропал мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

В Краснодаре пропал 41-летний мужчина. О его местонахождении ничего не известно со 2 февраля 2023 года.

- Мужчина среднего роста – 176 сантиметров и плотного телосложения. У него серо-голубые глаза и на голове нет волос, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На момент пропажи на мужчине была надета черная куртка с капюшоном, такого же цвета спортивная кофта, брюки и шапка. На ногах у него были светло-серые кроссовки.

С собой мужчина взял черный рюкзак.