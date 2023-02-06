Президент России угощал водкой бывшего премьер-министра Израиля в Сочи

Встреча растянулась на пять-шесть часов.

Бывший премьер-министра Израиля Нафтали Беннет вспомнил личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в октябре 2021 года. Политики встретились в октябре 2021 года в резиденции Бочаров Ручей.

- Встреча растянулась на пять-шесть часов. Мы очень долго беседовали на самые разные и просто интересные нам темы, например, о военной истории, о роли СССР во Второй мировой, - рассказал Нафтали Беннет.

По словам бывшего премьер-министра Израиля, президент РФ предложил прогуляться по берегу. Владимир Путин даже пригласил Нафтали Беннета в личные покои.

- У него был алкоголь. Я не люблю крепкие напитки типа виски, максимум могу выпить вина. Но вино там было некошерное, - сообщил Беннет.

Однако данная ситуация привела экс-премьера в замешательство. Беннет попросил переводчику сказать, что он не хочет вина. Тогда Беннету предложили русский напиток.

- Я понимал одно - у него (Путина) в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку, - сказал Беннет.