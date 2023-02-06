Новую школу в поселке Плодородном Краснодара сдадут к июню 2023 года

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Школа на 1550 мест в поселке Плодородном готова на 70%. В здании ведутся отделочные работы, благоустраивается территория.

- Планируется, что школа встретит первых учеников первого сентября этого года, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

По документам школу должны ввести в эксплуатацию к концу года, но депстрой обещает, что уже в сентябре дети сядут за парты.

- В здании школы разместят учебные кабинеты, три спортивных зала, пищеблок, столовую на 600 мест, актовый зал на 497 мест и библиотеку. На улице школьники смогут играть в футбол, баскетбол, заниматься гимнастикой и легкой атлетикой, - добавили в администрации.

Кроме этого, до конца мая планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 350 мест в районе улицы Батуринской Краснодара.