Трое военнослужащих из Майкопа посмертно награждены орденами Мужества

Награды передали семьям погибших военнослужащих. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Трое военнослужащих из Майкопа посмертно награждены орденом Мужества. Даниил Мошкин, Сергей Васин и Алексей Злобин погибли в зоне СВО на Украине при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Подвиг героев навечно вписан в историю нашей страны. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

- Они с честью и достоинством исполнили свой воинский долг, защищая безопасность нашего Отечества, - рассказал мэр республиканской столицы Геннадий Митрофанов. - Имена отважных бойцов навсегда останутся в наших сердцах. Их подвиги навечно вписаны в историю воинской славы России.

Геннадий Митрофанов передал награды семьям военнослужащих. А также выразил соболезнования близким погибших.

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