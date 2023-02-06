Проводится проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новороссийске мужчина накинулся на собаку с ножом в подъезде. По словам соседей, этого пса знает весь дом. За животным ухаживают, прикармливают, пускают в подъезд, когда холодно.

Однако одному из квартирантов это не понравилось. Вечером он накинулся на животного с ножом. Жильцы дома сразу же написали заявление в полицию, чтобы мужчину выселили. Собаку приютила домой одна из соседок. Животное обработали от ран и покормили.

- Назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение согласно действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.