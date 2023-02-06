Замглавы администрации района Кубани оштрафовали за использование служебного авто в личных целях

Проверки продолжаются

Прокуратура выявила в Калининском районе нарушение – замглавы пользовался служебным авто в личных целях. Чиновника оштрафовали.

- Прокуратура Калининского района установила факт использования заместителем главы администрации Калининского района служебного транспорта в выходные дни в личных целях, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Надзорное ведомство внесло представление. Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство». Виновник оштрафован.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Адыгее бывший высокопоставленный полицейский обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника полиции МВД Игоря Мелихова возбуждено из-за езды на служебной машине в нерабочее время по личным делам.