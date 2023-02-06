Движение через реку Фарс в Мостовском районе запущено по временному мосту

Фото: ФКУ «Черноморье»

В Мостовском районе достроили временную переправу через реку Фарс и запустили по ней движение в реверсивном режиме.

- Напомним, что эксплуатационное состояние старого мостового сооружения через реку Фарс в Мостовском районе Краснодарского края оценивалось как предаварийное, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Мост реконструируют: обустроят новые береговые и промежуточные опоры и заменят пролетное строение. Кроме того, на месте проведут рекультивацию земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки, обустроят шумозащитные экраны, оборудуют системы водопровода, канализации, связи и освещения.

- Фактически будет построен новый мост на месте старого. Выполнить все работы и запустить движение в штатном режиме федеральным дорожникам предстоит до декабря 2023 года, - добавили в ФКУ «Черноморье».