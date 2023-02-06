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НовостиОбщество6 февраля 2023 6:45

Ливневки в Музыкальном районе Краснодара построят после передачи земель городу

Об этом напомнили в мэрии
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mcu_krd

Фото: t.me/mcu_krd

После дождливых выходных некоторый районы снова оказались под водой. Не исключение – Музыкальный.

- Водооткачивающая техника работала по улицам Мусоргского и Шаляпина. После жалоб местных жителей мы оперативно попросили специалистов проехать по этим адресам и откачать воду, что и было сделано, - сообщили в МЦУ Краснодара.

В мэрии напомнили, почему там до сих пор не появились ливневки.

- Строительство сети ливневой канализации и дорог в Музыкальном будет возможно после передачи части земельных участков в муниципальную собственность, - добавили в администрации.