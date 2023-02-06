Десант ученых в «Орленке»: как школьники отметят День российской науки

Орлята станут участниками мастер-классов ученых, преподавателей вузов, специалистов разных научных направлений.

8 февраля более 800 орлят объединит тематический день «О научном не скучно». Стартом праздника станет зарядка и получение конверта-кейса – плана на день, а после мальчишек и девчонок ждет торжественное открытие второй смены 2023 года, в рамках которого будет дан старт марафону событий «Наука вокруг нас».

- В 2022 году в России объявлено десятилетие науки и технологий. «Орленок» всегда поддерживает сотрудничество с вузами и компаниями, которые продвигают актуальные идеи и инновации. В Центре большое внимание уделяется знакомству школьников с наукой, новыми технологиями, которые можно освоить под руководством профессионалов. Сегодня Россия стремительно развивается: импортозамещение набирает обороты, строятся производства, которых раньше не было, появляются новые интересные профессии. И мы уже сейчас готовим ребят для интеграции в эти процессы в будущем, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В течение дня школьники примут участие в интерактивных образовательных лекциях и занятиях. На площадках дети не только в теории, но и на практике смогут попробовать себя в науке: провести эксперименты вместе с учеными и специалистами «Орленка».

Мастер-классы и выставки для ребят проведут представители Центра подводных исследований Русского географического общества, Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина, Адыгейского государственного университета, «Научно-производственного предприятия «Е-НОТ», Санкт-Петербургского государственного технологического института и других.

В рамках научного десанта подростки получат знания о подводных исследованиях и морской экологии, познакомятся с энтомологической наукой и увидят коллекции насекомых и феромонные ловушки, изучат основные элементы и принципы алгоритмизации и программирования, создадут полимерный продукт, увидят малогабаритную модель беспилотного автомобиля, научатся применять аварийно-спасательное оборудование и парашютно-десантное снаряжение, решат математические и топологические головоломки и не только.

Одним из этапов тематического дня станет спортивная игра, в рамках которой школьники ответят на вопросы, связанные с синтезом науки и спорта.

В финале дня орлята обсудят наиболее интересные научные идеи, услышанные на площадках, возможности и перспективы своего личностного развития в научной сфере. Полученные знания мальчишки и девчонки зафиксируют в газете-молнии «Изобретения России: наука во имя будущего».

Также 11-12 февраля во Всероссийском детском центре пройдут «Умные выходные»: дети сразятся в научном квесте, интеллектуальной игре и научном биатлоне.