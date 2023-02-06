Геннадий Митрофанов ответил на вопросы граждан. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Мэр Майкопа провел прямую линию с местными жителями. Во время онлайн-трансляции Геннадий Митрофанов ответил на вопросы граждан. Большинство из них касались преобразований города и ремонта школ.

- Школы в Майкопе ремонтируют по государственной программе капремонта по поручению президента России, - рассказал во время эфира Геннадий Митрофанов. - В текущем году в план ремонта включены школы №3, 20, 23 и лицей № 8. В 2024 году запланирован капитальный ремонт школы № 10, школы для детей с ОВЗ, школ № 15 и 17, а также эколого-биологического лицея № 35.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», важной темой стал также ремонт дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на эти целы было выделено около 500 млн рублей. Выполнение работ по улучшению дорожного полотна в республиканской столице продолжат и в этом году.