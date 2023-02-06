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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:19

Черные трассы открыли на горнолыжных курортах Сочи с начала зимнего сезона

Ранее катание было невозможно из-за недостаточного количества снега
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Открытие черных трасс с начала зимнего сезона откладывалось несколько раз.

Открытие черных трасс с начала зимнего сезона откладывалось несколько раз.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжные курорты Сочи наконец-то обрушился снегопад. Сугробы увеличились на метр. С 6 февраля горнолыжные курорты начали открывать черные трассы с начала зимнего сезона.

- С 9:00 часов для туристов стали доступны трассы Снежная, Паудэр, Дежавю и Пихтовая. Также курорт откроет 10 зеленых трасс, 10 синих и пять красных, - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

К слову, черные трассы являются самыми сложными. Ранее их не открывали из-за отсутствия необходимого снежного слоя. Открытие черных трасс с начала зимнего сезона откладывалось несколько раз.