6 февраля на Кубани отмечают 80-ю годовщину освобождения Щербиновского района. Именно в этот день в 1943 году были разбиты укрепления фашистов. Губернатор Краснодарского напомнил о страшных днях.

- 6 февраля 1943 года был освобожден Щербиновский район. Щербиновцам пришлось пережить страшные полгода оккупации. Враг спешно отступал под напором наших частей, бросая боеприпасы и технику, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Жители Щербиновского района стали свидетелями массовых расстрелов, разрушения колхозов, грабежей. Гитлеровцы расстреляли более 630 мирных жителей. Разрушенные элеватор и нефтебаза, школы и больницы, железнодорожную станцию и другое удалось восстановить уже в конце 1944 года.