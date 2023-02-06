Более 400 семей в Сочи переселят из аварийного жилья

Здесь появится более 300 квартир.

В Сочи более 400 семей переселят из аварийного жилья. На курорте уже начали строить новые многоквартирные дома. В настоящее время стройка идет на улице Тимирязева. Здесь появится более 300 квартир.

- Проектом предусмотрены парковка, собственная котельная и электрическая подстанция, благоустройство прилегающей территории. Сейчас строители готовят участок, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дом планируют построить до конца 2023 года.