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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:48

Более 400 семей в Сочи переселят из аварийного жилья

На курорте начали строить многоквартирные дома
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Здесь появится более 300 квартир.

Здесь появится более 300 квартир.

В Сочи более 400 семей переселят из аварийного жилья. На курорте уже начали строить новые многоквартирные дома. В настоящее время стройка идет на улице Тимирязева. Здесь появится более 300 квартир.

- Проектом предусмотрены парковка, собственная котельная и электрическая подстанция, благоустройство прилегающей территории. Сейчас строители готовят участок, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дом планируют построить до конца 2023 года.