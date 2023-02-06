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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:50

Спасатели потушили 16 пожаров в Адыгее за неделю

Возгорания ликвидировали в домах и местах ДТП
Валерия ГОДОВНИКОВА
Пять пожаров за неделю произошли в домах жителей республики

Пять пожаров за неделю произошли в домах жителей республики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели потушили 16 пожаров в Адыгее за неделю. Пять из них произошли в домах местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- В тушении одного природного пожара приняли участие подразделения добровольной пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», также происходили дорожно-транспортные происшествия, последствия которых устраняли пожарно-спасательные подразделения. За этот период зарегистрировано шесть таких случаев.