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НовостиОбщество6 февраля 2023 8:10

Бомж построил финансовую пирамиду и заработал 19,5 млн рублей на жителях Сочи

Уголовное дело направлено в суд
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Обвиняемые заработали на жителях Сочи более 19,5 млн рублей.

Обвиняемые заработали на жителях Сочи более 19,5 млн рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Сочи пресекли деятельность финансовой пирамиды. 41-летний житель Красноярского края находился на курорте без определенного места жительства. Видимо, мужчина решил легко заработать и приобрести себе квартиру. Он придумал схему обмана людей.

- В схему он привлек своего 40-летнего брата и 41-летнюю двоюродную сестру. Обвиняемые под видом инвестиционной компании предлагали потерпевшим вкладывать деньги в якобы сверхприбыльные проекты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

“Бизнесмены” получали деньги от потерпевших, после чего предоставляли им доступ к электронному кошельку. Однако когда сочинцы заходили на сайт, то видели, что счета равны нулю.

Обвиняемые заработали на жителях Сочи более 19,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.