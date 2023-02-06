Житель Адыгеи взял пять кредитов на 1 млн рублей и перевел мошенникам

Новый случай интернет-мошенничества зарегистрирован в Адыгее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый случай интернет-мошенничества зарегистрирован в Адыгее. Местный житель в кредит 1 млн рублей и перевел деньги аферистам.

- 41-летний местный житель, сообщил, что регулярно выходил на связь с неизвестными, начиная с середины января этого года. Те, в свою очередь, предлагали ему способ легкого заработка с помощью вложения денег в криптовалюту. Мужчина согласился, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», незнакомцы убедили потерпевшего, что прежде чем заработать ему нужно вложить средства. Так он оформил на себя пять кредитов и перевел мошенникам 1 млн рублей. После чего они перестали выходить на связь.