В Краснодаре не нашли подрядчика для строительства школы за 2 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре не нашли подрядчика для строительства школы за 2 млрд рублей. Аукцион, объявленный в ноябре 2022 года, конкурсная комиссия признала несостоявшимся, пишет «Ъ-Кубань». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта о строительстве школы на 1875 мест в районе улицы Командорской в Прикубанском округе составила 2,1 млрд рублей. До 12 декабря 2022 года – окончания приема заявок - была подана только одна. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.

По документам подрядчику предлагали подготовить проект и построить четырехэтажное здание на участке 33,8 тысячи кв. м. Здесь планировалось оборудовать 75 классов, пищеблок, два актовых зала. Сроки работ были установлены с 1 февраля 2023 по 28 февраля 2025 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что госэкспертиза одобрила проекты строительства пяти детских садов на Кубани. Кроме того, положительные заключения получили два здания врача общей практики.