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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:16

Самый крупный индустриальный парк появится в Адыгее к 2025 году

По окончанию строительства там появится порядка 10 тысяч рабочих мест
Валерия ГОДОВНИКОВА
Новый индустриальный парк будет расположен на площади 200 га. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Новый индустриальный парк будет расположен на площади 200 га. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Самый крупный индустриальный парк появится в Тахтамукайском районе Адыгеи к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

- В настоящее время идут работы по прокладке внутриплощадочных дорог, магистральных инженерных сетей: объектов газо-, электро- и водоснабжения, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Одновременно ведется работа с потенциальными резидентами. Их привлекают перспективы наличия всей необходимой инфраструктуры, энергомощностей и удобная локация промпарка. Он находится возле Краснодара – крупного транспортного узла; рядом проходят федеральные трассы, откуда будут сделаны подъездные дороги к индустриальному парку.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», новый индустриальный парк будет расположен на площади 200 га. По окончанию строительства там появится около 10 тысяч рабочих мест. Это существенно повлияет на рост экономики региона.