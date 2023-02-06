Жители Адыгеи 267 раз сообщили в полицию о происшествиях за выходные дни

Большинство обращений поступало из Тахтамукайского района и Майкопа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Адыгеи за сутки поступило 267 обращений о происшествиях. Большинство из них поступало из Тахтамукайского района и города Майкопа.

- Выявлено семь нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В республике зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека пострадали.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего за этот период зарегистрировали 525 нарушений на дорогах, из них 38- допущены пешеходами. Кроме того, задержаны семь пьяных водителей.