Проще выкупить гостиницу и переделать ее в апарт-комплекс для продажи по апартаментам

Спрос на покупку отелей в Красной Поляне увеличился на 25% за год. Эксперты недвижимости оценивали рост на протяжении 2022 года. Например, в декабре прошлого года спрос увеличился на 9,5%.

- Больше всего покупатели интересовались отелями в январе 2022 года. Так, среднемесячный результат был превышен на 47,06%, - рассказали в пресс-службе центра недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, повышенный интерес связан с высоким спросом на доступное жилье в горах. Инвесторы вкладываются в гостиницы на более высоких точках.

- Инвесторы понимают, что проще выкупить гостиницу и переделать ее в апарт-комплекс для продажи по апартаментам, чем строить здание с нуля, - отмечают эксперты.

К слову, минимальный порог входа в данные объекты составляет 100 миллионов рублей, а максимальный - 500 миллионов рублей.