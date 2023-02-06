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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:01

Жительница Краснодара убила мужа ножом в спину

Женщина признала вину
Светлана ОВДЕЙ
Женщина полностью признала вину Фото: кадр из видео

Женщина полностью признала вину Фото: кадр из видео

Жительница Краснодара убила мужа ножом в спину. Женщина полностью признала вину. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 3 февраля на улице Апрельской в поселке Северном. 39-летняя женщина выпивала вместе с 30-летним супругом. В какой-то момент они повздорили. Ссора на бытовой почве переросла в серьезный конфликт. Женщина схватила нож и ударила им мужа в спину. Мужчина скончался на месте.

После произошедшего женщина вызвала скорую. Медработники тем временем сообщили обо всем правоохранителям.

- В ходе осмотра места происшествия следователем было обнаружено и изъято орудие убийства - нож, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Задержанная жительница во время допроса полностью признала вину. Сейчас женщина находится в заключении под стражей.

- По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.