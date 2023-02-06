В Краснодаре к весне отремонтируют пешеходные зоны в парках и скверах Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре к весне отремонтируют пешеходные зоны в парках и скверах. Такое поручение на аппаратном совещании дал глава города Евгений Наумов.

Специалисты проведут инвентаризацию пешеходных зон и приведут их в порядок на общественных территориях, в местах муниципальных дорог, ведущих к трассе «М4 Дон», и муниципальных земель.

- Так нельзя - это места общего притяжения, вы ведь сами гуляете по скверам, паркам, по Красной. Вам самим нравится, что где-то ямы, где-то плитка разбита, где-то шатается. Зачем ждать замечаний? Увидели — сделали, - отметил Евгений Наумов. - Это должно лежать в основе вашей работы!

Кроме того, мэр Краснодара обратил внимание на то, что на пустых муниципальных участках часто появляются стихийные свалки.

- Там мусор месяцами копится. Это наша муниципальная собственность - мы разве не в состоянии поддерживать порядок? Контроль должен осуществляться на постоянной основе, - отметила Евгений Наумов.

По поручению главы города подразделения мэрии Краснодара, в ведении которых есть муниципальные участки, ежемесячно будут докладывать о состоянии этих земель.