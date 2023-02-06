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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:34

В Краснодаре операторы парковок будут очищать закрытые водителями номера машин

Работу проводят в тестовом режиме
Светлана ОВДЕЙ
На муниципальных парковках Краснодара автономера очищают от посторонних предметов Фото: t.me/krdru

На муниципальных парковках Краснодара автономера очищают от посторонних предметов Фото: t.me/krdru

На муниципальных парковках Краснодара автономера очищают от посторонних предметов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работу на муниципальных платных парковках пока проводят в тестовом режиме. С такой инициативой выступил подрядчик «Городские парковки».

- В дальнейшем при заключении нового контракта на содержание парковок в обязанности подрядчика включат работу по очистке номеров от посторонних предметов, - отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно городскому постановлению о порядке пользования платными парковками, оператор парковки должен регистрировать транспортное средство. Это означает, что оператор сможет чистить номера от посторонних предметов для определения владельца машины.

Всего в Краснодаре оборудовано около 240 муниципальных платных парковок. На площадках насчитывается более девяти тысяч мест. Водителей, которые не оплатили парковку, привлекают к ответственности.