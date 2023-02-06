На Кубани за сутки выявили 51 новый случай заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 51 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у пятерых детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре получен 21 положительный результат, в Ленинградском районе - пять, в Армавире, Гулькевичском, Тбилисском районах - по четыре.

По два пациента прибавилось в Сочи, Курганинском, Мостовском, Приморско-Ахтарском районах, по одному - в Динском, Кавказском, Староминском, Успенском, Усть-Лабинском муниципалитетах.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 18 пациентов.