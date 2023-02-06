В Ейском районе ввели режим повышенной готовности Фото из архива КП

В Ейском районе ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В муниципалитете, как и по всему региону, прогнозируют ухудшение погоды. В муниципалитете установлен местный уровень реагирования на угрозу ЧС.

- С 12 часов 6 февраля 2023 года для органов управления, сил и средств районного звена краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим функционирования «Повышенная готовность» - говорится в сообщении.

Напомним, на побережье Черного моря до конца 6 февраля объявлено штормовое предупреждение. Сильное ухудшение погоды ожидается и на западной половине Азовского моря. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду.