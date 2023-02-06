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НовостиОбщество6 февраля 2023 11:51

Енотов, шакала и медведя из зоопарка-тюрьмы в Сочи заберет Кавказский заповедник

В сафари-парке содержалось более 50 видов животных
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация Кавказского заповедника решает, куда определить медведя.

Администрация Кавказского заповедника решает, куда определить медведя.

Фото: Олег УМАРОВ

В зоопарке-тюрьме на погибель были брошены более 50 видов животных. Многие из них были включены в Красную книгу. Накануне животных сафари-парка вывезли специалисты Вольерного комплекса Кавказского заповедника.

- К сожалению, только спустя три месяца серьезно взялись за этот вопрос, и все благодаря общественности. Большое спасибо природоохранной прокуратуре Сочи, которая отреагировала на поступившую информацию, – заявил Сергей Шевелев, директор Кавказского заповедника.

В настоящее время заповедник принял решение забрать енотов и шакала. Однако решается судьба медведя по кличке Винни-Пух. Когда-то хищник выступал в цирке. Администрация Кавказского заповедника решает, куда определить медведя.