Енотов, шакала и медведя из зоопарка-тюрьмы в Сочи заберет Кавказский заповедник

Администрация Кавказского заповедника решает, куда определить медведя. Фото: Олег УМАРОВ

В зоопарке-тюрьме на погибель были брошены более 50 видов животных. Многие из них были включены в Красную книгу. Накануне животных сафари-парка вывезли специалисты Вольерного комплекса Кавказского заповедника.

- К сожалению, только спустя три месяца серьезно взялись за этот вопрос, и все благодаря общественности. Большое спасибо природоохранной прокуратуре Сочи, которая отреагировала на поступившую информацию, – заявил Сергей Шевелев, директор Кавказского заповедника.

В настоящее время заповедник принял решение забрать енотов и шакала. Однако решается судьба медведя по кличке Винни-Пух. Когда-то хищник выступал в цирке. Администрация Кавказского заповедника решает, куда определить медведя.