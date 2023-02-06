В строительство завода по производству гофроупаковки в Адыгее вложат до 4 млрд рублей

Новый завод по производству гофроупаковки появится на территории промпарка в Тахтамукайском районе республики.Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее на территории нового индустриального парка планируют построить завод по производству гофроупаковки. В его создание вложат до 4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Пандемия и санкционные ограничения внесли коррективы, но мы по-прежнему заинтересованы реализовать проект, в результате которого на юге России появится самый современный завод по производству гофроупаковки, и наша компания сможет обеспечить клиентов лучшими упаковочными решениями», – отметил Председатель Правления SFT Group Евгений Глезман.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», самый крупный индустриальный парк появится в Адыгее к 2025 году. Промпарк будет расположен на площади 200 га. По окончании строительства там появится порядка 10 тысяч рабочих мест.