В Новороссийске включили сирены из-за усиления ветра Фото: t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

В Новороссийске включили сирены из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

- Внимание! В 14:30 будут включены сирены - предупреждение об усилении ветра! – говорится в сообщении.

К 12:00 порывы ветра в городе достигли 24-29 метров в секунду. Высота волн зафиксирована на уровне 17 дм.

Ранее мэр Новороссийска призвал жителей не выходить на улицу из-за сильного ветра. В течение дня порывы будут достигать 33 метров в секунду, высота волн - 13-20 дм, а над морем появится туман. Кроме того, возможно обледенение судов.